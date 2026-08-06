POL-WAF: Beckum. E-Scooter zu schnell und nicht versichert
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (05.08.2026) um 16.30 Uhr fiel Polizisten auf der Neubeckumer Straße in Beckum ein E-Scooter-Fahrer auf. Am Fahrzeug befand sich kein Versicherungskennzeichen. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeugs und des 29-jährigen Beckumers wurden weitere Verstöße festgestellt. Der E-Scooter fuhr circa 50 km/h und der Mann hatte keinen Führerschein. Der E-Scooter wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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