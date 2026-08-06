Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher stellt sich nach Flucht mit E-Scooter der Polizei

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) standen Polizisten der Verkehrsunfallprävention mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz in Warendorf. Um 14.50 Uhr fielen den Einsatzkräften zwei Jugendliche (14 Jahre alt) mit E-Scootern auf dem Marktplatz auf. Da es sich hier um eine Fußgängerzone handelt und das Befahren mit E-Scootern nicht zulässig ist, wurden sie zum Anhalten aufgefordert. Einer der beiden kam der Aufforderung nach. Der andere flüchtete mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit. Eine halbe Stunde später erschien er dann in Begleitung seiner Mutter in der Polizeiwache. Den E-Scooter habe er manipuliert, sodass dieser knapp 40 km/h schnell fahren könne. Aus diesem Grund sei er vor den Polizisten geflüchtet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und angeordnet die Manipulation rückgängig zu machen.

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