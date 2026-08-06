Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Betrugsversuch geht für Senior glücklich aus

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) wurde ein Ahlener Opfer einer Betrugsmasche eines falschen Bankmitarbeiters und eines falschen Rechtsanwaltes. Diese suggerierten dem Senior, dass er vor einigen Jahren Gewinnspielverträge am Telefon abgeschlossen habe. Nun wäre aus diesen Verträgen ein hoher Geldbetrag offen, den er begleichen müsse. Gegen Zahlung einer Bargeldsumme, die er per Post verschicken solle, könne von einem Gerichtsverfahren abgesehen werden. Der Ahlener verschickte das Geld per Post an die ihm genannte Adresse. Einige Stunden später fiel der Betrug auf und er erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Das glückliche Ende: Kriminalbeamten gelang es, den Brief in einem Postverteilzentrum aussortieren zu lassen, sodass der Senior sein Geld zurück bekommt.

Leider geht es nicht immer so gut aus. Deshalb:

- Sie erhalten einen Anruf und haben den geringsten Zweifel? Dann legen Sie auf. Das ist nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und sich zu sortieren. - Gibt sich eine Person am Telefon als Polizist aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie die genannte Polizeibehörde selbst an. Vergewissern Sie sich, ob es diese Person dort wirklich gibt und wie sie erreichbar ist. - Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie vorab eine Person Ihres Vertrauens hinzu. - Übergeben Sie Fremden niemals Geld oder Wertsachen. Auch nicht angeblichen Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines betrügerischen Anrufes geworden sind:

Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Hinweis für nahestehende Personen:

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Maschen der Betrügerinnen/Betrüger. So helfen Sie Ihren Liebsten, sich zu schützen.

Weitere Informationen: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell