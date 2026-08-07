Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Blauen Ford Mondeo erheblich beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (05.08.2026) 18 Uhr bis Donnerstag (06.08.2026) 09.30 Uhr wurde ein an der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger geparkter Ford Mondeo an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Er hatte zuvor die Hauptstraße in Richtung Tönnishäuschen befahren und den am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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