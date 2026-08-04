POL-WAF: Beelen/Oelde/Harsewinkel/Rheda-Wiedenbrück/Rietberg-Neuenkirchen und Hövelhof. Hinweise zu dunklen Audi A 6 nach Tankstellenüberfällen erbeten
Warendorf (ots)
Ergänzung zu folgenden Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6315439 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6316909 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321009 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321944 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6317728
Im Zusammenhang mit den Raubüberfällen auf Tankstellen, die zwischen dem 15. und 26.07.2026 in den Orten Beelen, Oelde, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg und Hövelhof-Neunkirchen begangen wurden, gingen verschiedene Hinweise ein. Die Polizei geht diesen nach. Im Zusammenhang mit den Taten könnte ein dunkler Audi A 6 stehen, den der Tatverdächtige genutzt haben könnte. Wer hat zu folgenden Tatzeiten an den verschiedenen Tatorten einen dunklen Audi A 6 oder ein anderes verdächtiges Auto gesehen?
- 15.07.2026, 22.02 Uhr, Oelde, Warendorfer Straße
- 17.07.2026, 21.30 Uhr, Beelen, Warendorfer Straße
- 26.07.2026, 19.30 Uhr, Harsewinkel, Südring
- 26.07.2026, 23.55 Uhr, Rheda-Wiedenbrück, Bielefelder Straße
-23.07.2026, 21.55 Uhr, Rietberg-Neuenkirchen, Lange Straße
- 19.07.2026, 21.50 Uhr, Hövelhof, Paderborner Straße
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefonnummer 02581/600-0 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell