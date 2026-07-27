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Polizei Warendorf

POL-WAF: Zwei weitere Taten des Tankstellenräubers - Polizei Warendorf leitet die Ermittlungen

Warendorf (ots)

Harsewinkel/ Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Sonntagabend (26.07.) wurde die Polizei Gütersloh innerhalb weniger Stunden zweimal alarmiert, nachdem es in Harsewinkel und später in Rheda-Wiedenbrück zu Raubüberfällen auf Tankstellen gekommen war.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge betrat ein Täter gegen 19.30 Uhr den Shop der Tankstelle am Südring, nahe der Einmündung Mühlenfeld. In diesem Moment war die Mitarbeiterin kurz abwesend, so dass er unmittelbar die Kasse öffnete, das Bargeld entnahm und anschließend auch Zigaretten aus dem Regal. Als die Mitarbeiterin zurückkam und den maskierten Mann ansprach, hielt dieser eine schwarze Pistole vor und flüchtete kurz darauf zu Fuß in Richtung von-Eichendorff-Straße.

Um kurz vor Mitternacht dann eine zweite Tat in Wiedenbrück an der Bielefelder Straße. Gegen 23.55 Uhr bereitete die Mitarbeiterin die Ladenschließung vor und beabsichtigte gerade kurz den Verkaufsraum zu verlassen, als ein maskierter Täter mit vorgehaltener Pistole den Tankstellenshop betrat. In der Folge war der Räuber alleine im Shop, öffnete die Kasse und entnahm das Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen wurde der Täter als jung und zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur beschrieben. In Harsewinkel habe der Mann schwarze Bekleidung mit einer schwarzen Sturmhaube getragen. In Wiedenbrück sei ein weißer Kapuzenpullover aufgefallen. Unter der getragenen Kapuze trug der Täter einen schwarzen Schal vor dem Gesicht. Auffällig waren hier noch dunkle, lockige Haare sowie ein südländisches Aussehen mit dunklem Teint.

Bereits in der vergangenen Woche verdichteten sich Tatzusammenhänge zwischen Raubdelikten auf Tankstellen in Oelde, Beelen, Hövelhof und Rietberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6321044). Diese Taten wurden im Zeitraum vom 15.07. - 23.07. verübt. Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse werden die nun am gestrigen Sonntagabend begangenen Raubdelikte ebenfalls im Weiteren durch Ermittler der Kreispolizeibehörde Warendorf bearbeitet.

Die Polizei Warendorf sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Raubdelikten und dem Tatverdächtigen geben können.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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