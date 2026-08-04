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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Lkw 15 Tonnen zu schwer

POL-WAF: Sassenberg. Lkw 15 Tonnen zu schwer
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Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) haben Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Warendorf Schwerlastkontrollen auf der B 475 in Sassenberg durchgeführt. Hierbei fiel den Polizisten ein Lkw auf, der Eichenstämme geladen hatte. Je nach Größe der Stämme haben die Fahrzeuge bei circa 8 bis 10 Stämmen das zulässige Gesamtgewicht erreicht. Dieser Sattelzug hatte jedoch 21 Stämme geladen. Die Überprüfung auf einer Waage ergab das der Sattelzug ein Gesamtgewicht von etwas über 55 Tonnen hatte. Der Fahrer musste die Hälfte der Baumstämme abladen bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Für den Verstoß ist ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro vorgesehen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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