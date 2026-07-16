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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (15.07.2026) betrat um 22:02 Uhr ein maskierter Täter eine Tankstelle in Oelde an der Warendorfer Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Da sich zu diesem Zeitpunkt kein Bargeld mehr in der Kasse befand, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß vom Gelände der Tankstelle. Der Tatverdächtige trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke mit farbigem Aufdruck auf dem Rücken, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Er ist ca. 180 cm groß und schlank. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Raub geben? Hinweise nimmt die Polizei Oelde unter der Telefonnummer 02522-915-532 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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