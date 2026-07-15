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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zigarettenautomaten gesprengt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.7.206 sprengten Unbekannte gegen 2.30 Uhr einen Zigarettenautomaten, der auf der Schachtstraße in Ahlen stand. Anwohner wurden durch den Knall auf die Tat aufmerksam und sahen drei Personen, die Zigarettenschachteln aufsammelten. Als ein Ahlener ihnen zurief, die Polizei zu informieren, flüchteten die Tatverdächtigen. Zwei auf einem Mofa oder Roller und der Dritte auf einem E-Scooter. Die Personen waren dunkel gekleidet, haben dunkle Haare und sind geschätzt 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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