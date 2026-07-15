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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Jugendlicher bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde in Jugendlicher bei einem Alleinunfall am Dienstag, 14.7.2026, 22.55 Uhr auf der Straße Ostmilte in Milte. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße 38 in Richtung Glandorf. Der Sassenberger überschlug sich aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug, wobei er sich verletzte. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Polizisten stellten das scheinbar nicht versicherte und möglicherweise technisch veränderte Kleinkraftrad sicher. Der 17-Jährige besitzt nach ersten Ermittlungen keinen Führerschein. Die Einsatzkräfte leiteten wegen der Verstöße Ermittlungsverfahren ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

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Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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