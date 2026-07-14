Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Gegen Geisterradeln - kleine Regelverstöße mit großen Folgen

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Warendorf (ots)

Verkehrssicherheitskampagne warnt vor den Risiken des Fahrens in falscher Fahrtrichtung

Immer wieder kommt es auf Radwegen und Straßen zu gefährlichen Situationen, weil Radfahrer und E-Scooter-Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs sind. Dieses Verhalten, umgangssprachlich als "Geisterradeln" bezeichnet, stellt eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar und kann schwerwiegende Folgen haben.

Radwege, Kreuzungen und Einmündungen sind in der Regel auf den regulären Verkehrsfluss ausgelegt. Wer entgegen der Fahrtrichtung fährt, wird von anderen Verkehrsteilnehmern häufig nicht erwartet. Autofahrer achten beim Abbiegen oftmals auf Radverkehr aus der vorgesehenen Richtung. Kommt ein Fahrrad oder E-Scooter unerwartet von der anderen Seite, verkürzt sich die Reaktionszeit erheblich. Auch für Fußgänger entstehen zusätzliche Risiken, insbesondere auf gemeinsam genutzten Wegen.

Die möglichen Folgen reichen von Beinahe-Unfällen über Sachschäden bis hin zu schweren Verletzungen. Untersuchungen zur Verkehrssicherheit zeigen, dass das Unfallrisiko beim Fahren entgegen der Fahrtrichtung deutlich erhöht ist. Besonders an Kreuzungen und Grundstücksausfahrten steigt die Gefahr von Kollisionen.

Wer als "Geisterradler" von der Polizei erwischt wird, muss mit Verwarnungsgeldern in Höhe von 20 bis 35 Euro rechnen.

Die Verkehrssicherheitskampagne appelliert an alle Radfahrer und E-Scooterfahrer:

- Nutzen Sie Radwege ausschließlich in der freigegebenen Fahrtrichtung.

- Wechseln Sie die Straßenseite nur an dafür vorgesehenen Stellen.

- Beachten Sie Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen.

- Planen Sie kurze Umwege ein, wenn dies für die regelkonforme Fahrt erforderlich ist.

- Seien Sie Vorbild für Kinder und andere Verkehrsteilnehmer.

Verkehrssicherheit basiert auf gegenseitiger Erwartbarkeit. Regeln im Straßenverkehr dienen nicht der Schikane, sondern helfen dabei, das Verhalten aller Beteiligten vorhersehbar zu machen. Wer in der richtigen Fahrtrichtung unterwegs ist, trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und den Verkehrsraum für alle sicherer zu gestalten.

Deshalb: "Richtig fahren. Sicher ankommen. Kein Geisterradeln."

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