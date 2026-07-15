Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Rennradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.7.2026 ereignete sich gegen 20.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 830 in Höhe Ostbevern. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Rennrad die Landstraße in Richtung Brock. An der Kreuzung L 830/Schlichtenfelde/Deppengau bog die Münsteranerin mit ihrem Fahrrad nach links in die Straße Schlichtenfelde ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 34-jährigen Greveners. Dieser befand sich hinter der Fahrradfahrerin und überholte sie zu diesem Zeitpunkt. Rettungskräfte brachten die gestürzte 22-Jährige in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

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