Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh/Drensteinfurt. Verlegung des Infostandes der Verkehrsunfallprävention zum Thema Ferienreiseverkehr - Bezug zur Pressemitteilung von 9.7.2026, 8:26 Uhr

Warendorf (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Warendorf wird am Donnerstag (16.07.2026) den Informationsstand auf dem Marktplatz in Wadersloh NICHT anbieten.

Der Informationsstand wird auf den Drensteinfurter Marktplatz verlegt. Die Kräfte der Verkehrsunfallprävention sind dort am Donnerstag (16.07.2026) von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr anzutreffen.

Das Thema lautet: Ferienreiseverkehr.

Die Bürger und Bürgerinnen erhalten Informationen zur Verkehrssicherheit und insbesondere zu den Themen:

- Richtiges Verhalten im Stau, bei Unfällen und die Bildung von Rettungsgassen

- Richtige Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs auf und an Pkw oder Wohnmobilen

- Pausenplanung, Anschnallpflichten und Sicherung von Haustieren

Wer sich online zum Thema informieren möchte wird hier fündig: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherindenurlaub

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell