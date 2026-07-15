POL-WAF: Ahlen. Unbekannte hoben Gullideckel aus
Warendorf (ots)
Unbekannte hoben einen Gullideckel auf der Wichernstraße in Ahlen aus. Der Gullideckel war mit Laub bedeckt, so dass die Gefahrenstelle nicht erkennbar war. Am Dienstag, 14.7.2026, gegen 13.15 Uhr fuhr eine Autofahrerin über den Gullideckel. Dabei wurde der Pkw beschädigt. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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