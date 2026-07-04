Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0846 Frankfurt - Stadtgebiet: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser

Frankfurt (ots)

(la) Freitagnacht (03. Juli 2026) entzog sich ein Fahrzeugführer durch rasante Flucht und gefährliche Fahrmanöver einer Verkehrskontrolle. Die Polizei nahm den Fahrer im Nachgang fest.

Gegen 01:45 Uhr entschlossen sich Beamte auf der Alten Brücke zur Kontrolle eines Fahrzeuges. Der Fahrer missachtete die Anhalteaufforderung und flüchtete mit stark überhöhten Geschwindigkeiten durch die Innenstadt über die Friedberger Landstraße bis nach Bad Vilbel. Hierbei überfuhr der Fahrer unter anderem auch mehrere rote Ampeln, weswegen andere Verkehrsteilnehmer zum Teil stark abbremsen mussten. Unfälle oder Zusammenstöße entstanden hierdurch glücklicherweise nicht.

In Bad Vilbel hielt der Fahrer plötzlich an, um seine drei Mitfahrer aus dem Fahrzeug zu lassen und trat anschließend erneut die Flucht an. Die drei Mitfahrer konnten festgenommen werden.

Dem Fahrer gelang es zunächst, in unbekannte Richtung zu flüchten, den Beamten gelang es jedoch, den Fahrer im Nachgang zu identifizieren.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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