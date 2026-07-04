PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0846 Frankfurt - Stadtgebiet: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser

Frankfurt (ots)

(la) Freitagnacht (03. Juli 2026) entzog sich ein Fahrzeugführer durch rasante Flucht und gefährliche Fahrmanöver einer Verkehrskontrolle. Die Polizei nahm den Fahrer im Nachgang fest.

Gegen 01:45 Uhr entschlossen sich Beamte auf der Alten Brücke zur Kontrolle eines Fahrzeuges. Der Fahrer missachtete die Anhalteaufforderung und flüchtete mit stark überhöhten Geschwindigkeiten durch die Innenstadt über die Friedberger Landstraße bis nach Bad Vilbel. Hierbei überfuhr der Fahrer unter anderem auch mehrere rote Ampeln, weswegen andere Verkehrsteilnehmer zum Teil stark abbremsen mussten. Unfälle oder Zusammenstöße entstanden hierdurch glücklicherweise nicht.

In Bad Vilbel hielt der Fahrer plötzlich an, um seine drei Mitfahrer aus dem Fahrzeug zu lassen und trat anschließend erneut die Flucht an. Die drei Mitfahrer konnten festgenommen werden.

Dem Fahrer gelang es zunächst, in unbekannte Richtung zu flüchten, den Beamten gelang es jedoch, den Fahrer im Nachgang zu identifizieren.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 12:27

    POL-F: 260703 - 0844 Frankfurt - A661: PKW-Brand mit Vollsperrung

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nacht (2. Juli 2026) geriet ein PKW auf der Autobahn A661 in Brand. Der Fahrer eines Jeeps befuhr dabei gegen 23:30 Uhr die A661 in Fahrtrichtung Oberursel, als er in Höhe Eckenheim Brandgeruch im Innenraum des Fahrzeuges wahrnahm. Nachdem er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht hatte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren