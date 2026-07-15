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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Scheune brannte ab

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.7.2026 bemerkte ein Bewohner gegen 15.25 Uhr Feuer im Bereich eines Heulagers einer Scheune in Vorhelm, Schäringerfeld. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude, in dem Heu und Stroh gelagert war, über und brannte nieder. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Der Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf 130.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung.

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Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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