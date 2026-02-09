Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßliche Schleusung an der französischen Grenze aufgedeckt

Weil am Rhein (ots)

Zwei Männer ohne Ausweise sind beim Versuch über den Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke einzureisen, durch die Bundespolizei entdeckt worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Drogen.

Am frühen Samstagmorgen (07.02.2026) geriet ein 43-jähriger spanischer Staatsangehöriger sowie zwei mitreisende algerische Staatsangehörige, in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Die 26 und 31 Jahre alten Mitfahrer, konnten keine erforderlichen Grenzübertrittsdokumente zur Einreise nach Deutschland vorlegen. Bei der Durchsuchung eines Mitfahrers konnten 35 g Cannabisharz aufgefunden werden. Gegen den Fahrer leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Die beiden mutmaßlich Geschleusten, müssen sich wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Den 26-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz. Nach Abschluss der Maßnahmen wies die Bundespolizei die beiden ausweislosen Männer nach Frankreich zurück

