Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch endet in Haft

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen 37-Jährigen bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Dieser sitzt nun i0m Gefängnis.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den georgischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (05.02.26). Er versuchte am Badischen Bahnhof in Basel mit dem Fernreisezug nach Deutschland einzureisen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl. Da ihm noch Diebstahl mit Waffen und ein Verstoß gegen das Asylgesetz zur Last gelegt werden, lagen zwei Aufenthaltsermittlungen von deutschen Behörden vor. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach der Haftprüfung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

