Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (01.08.2026) 11.10 Uhr bis Montag (03.08.2026) 05.45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Greffener Straße in Beelen ein. Hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell