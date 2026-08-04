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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) gegen 14.40 Uhr meldeten Zeugen einen augenscheinlich betrunkenen Mann in Everswinkel der im Bereich Grothues in ein Auto gestiegen und losgefahren sei. Polizisten konnten den Pkw an der Halteranschrift antreffen. Der 41-jährige Fahrer aus Everswinkel war stark alkoholisiert. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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