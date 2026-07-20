Polizei Paderborn

POL-PB: Raubüberfall auf eine Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Paderborner Straße in Hövelhof am Sonntagabend, 19. Juli, sucht die Polizei Zeugen.

Laut Angaben eines 23-jährigen Mitarbeiters habe der Tatverdächtige gegen 21.50 Uhr die Tankstelle betreten. Er habe eine Pistole gezogen und diese dem Mitarbeiter zunächst an den Kopf gehalten und Bargeld gefordert. Als es dem 23-Jährigen zunächst nicht gelang, die Kasse zu öffnen, schlug der Unbekannte ihm mehrfach mit der Pistole gegen den Kopf. Nach Öffnung der Kasse, griff der Täter hinein und flüchtete im Anschluss in die Geschwister-Scholl-Straße. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben. Er habe mit einem ausländischen Akzent gesprochen, eine Sonnenbrille und eine schwarze Maske getragen. Als weitere Kleidungsstücke trug er eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit fliederfarbenem Aufdruck von zwei Flügeln sowie dem Schriftzug Power, eine schwarze Hose und weiße Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der verdächtigen Person oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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