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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle durch Innenstadt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) um 16.30 Uhr fiel einem Polizisten, der mit einem Polizeimotorrad Streife fuhr, in Ennigerloh auf der Oelder Straße ein Motorradfahrer auf. Dem Beamten war der Motorradfahrer persönlich bekannt und auch das dieser keinen Führerschein besaß. Als er den 26-Jährigen aus Ennigerloh anhalten wollte beschleunigte dieser, missachtet das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung zum Bürgermeister-Hischmann-Ring und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Bahnhofstraße. Eine Fahndung mit weiteren Einsatzkräften verlief ohne Erfolg. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 26-Jährigen eingeleitet. Verkehrsteilnehmer die durch den Motorradfahrer gefährdet worden sind werden gebeten sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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