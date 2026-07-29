Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) gegen 10.15 Uhr kam es auf der Oelder Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige aus Ennigerloh befuhr die Oelder Straße in Richtung Ennigerloh mit ihrem Pkw. Hinter ihr fuhr eine 65-jähriger Beckumer mit seinem Motorrad. Die Frau bremste an einer Querungshilfe ab, um einer Radfahrerin das Queren der Straße zu ermöglichen. Der Beckumer fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt.

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