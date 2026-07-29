Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Betrunkener Radfahrer landet im Gewahrsam

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) um 20.25 Uhr kam es auf der Königstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pedelec von der Königstraße in eine Zufahrt. Hierbei fuhr er gegen ein abgestelltes Pedelec und beschädigte dieses. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und brachten den Ahlener zur Polizeiwache. Gegen die Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell