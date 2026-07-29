POL-WAF: Ahlen. Betrunkener Radfahrer landet im Gewahrsam
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.07.2026) um 20.25 Uhr kam es auf der Königstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pedelec von der Königstraße in eine Zufahrt. Hierbei fuhr er gegen ein abgestelltes Pedelec und beschädigte dieses. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und brachten den Ahlener zur Polizeiwache. Gegen die Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell