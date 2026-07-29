POL-WAF: Beckum. Geparkten schwarzen Porsche angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.07.2026) um 20.25 Uhr kam es auf der Königstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pedelec von der Königstraße in eine Zufahrt. Hierbei fuhr er gegen ein abgestelltes Pedelec und beschädigte dieses. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und ...

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