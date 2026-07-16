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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorrad kollidiert mit abbiegendem Pkw - Autofahrerin leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Thi)Bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Landstraße (B 215) ist am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die 19-Jährige mit ihrem Ford sowie ein 57-jähriger Motorradfahrer gegen 14:30 Uhr die Verdener Landstraße in gleicher Richtung. Während sich der Verkehr staute und die Autofahrerin nach links in die Theodor-Storm-Straße abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen der wartenden Fahrzeuge an. Dabei übersah er offenbar den bereits abbiegenden Pkw.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Ford. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 57-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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