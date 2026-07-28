Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Ein schwer- und ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß von Radfahrern

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) gegen 11.15 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf dem Werseradweg in der Bauernschaft Rummler zu einem Verkehrsunfall.

Ein 76-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pedelec den Werseradweg in Richtung Albersloh. Ihm entgegen kam eine Gruppe von vier Fahrradfahrern. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Münsteraner und dem Dritten der Gruppe, einem 66-Jährigen aus Schwerte mit seinem Pedelec.

Rettungskräfte brachten den Senior mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schwerter benötigte keinen Rettungswagen und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme hinzugezogen.

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