POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Kind bei Verkehrsunfall mit Kettcar leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Dienstagnachmittag (28.07.2026) kam es gegen 16:50 Uhr in Sendenhorst-Albersloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 5 Jahre alten Kind auf einem Kettcar und einem PKW. Das Kind befuhr, in Begleitung seines Vaters, die Birkenallee, als es auf der Spielstraße zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 72 jährigen kam. Der 5 Jährige wurde leichtverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.
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