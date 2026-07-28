POL-WAF: Telgte. Unbekannter verstreut Schrauben auf Friedhof
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.07.2026) meldete sich ein Mitarbeiter des Telgter Friedhofes (Alter Warendorfer Weg) beim Bezirksdienstbeamten in Telgte. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit vom gestrigen Abend (Montag 27.07.2026) bis heute Morgen (28.07.2026) eine Vielzahl von kleinen Holzschrauben auf dem gesamten Hauptweg des Friedhofes verstreut. Die Schrauben stellen sowohl für Fahrzeuge als auch für Tiere eine Gefahr dar. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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