POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verlegung der Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots) - Am Montag (27.07.2026) um 21.55 Uhr hielten Polizisten in Telgte auf der Westbeverner Straße einen Pkw an, da ein Rücklicht am Fahrzeug defekt war. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Telgters, der am Steuer des Autos saß, stellten die Einsatzkräfte fest das er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe ...

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