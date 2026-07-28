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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verlegung der Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Die Sprechstunde des Bezirksdienstes Beckum-Neubeckum am Samstag, 01.08.2026 wird auf Samstag, 08.08.2026, 10 Uhr bis 12 Uhr verlegt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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