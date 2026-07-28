POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verlegung der Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Die Sprechstunde des Bezirksdienstes Beckum-Neubeckum am Samstag, 01.08.2026 wird auf Samstag, 08.08.2026, 10 Uhr bis 12 Uhr verlegt.
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