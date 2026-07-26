Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B521

Gießen (ots)

Am Sonntag, 26.Juli 2026 ereignete sich gegen 16.10 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B521 zwischen Niederdorfelden und Bad Vilbel. Vermutlich aufgrund eines missglückten Überholmanövers stieß ein 45-Jähriger Kradfahrer auf Frankfurt am Main frontal mit dem aus Richtung Niederdorfelden kommenden Pkw eines 37-Jährigen aus Obersinn zusammen. Der 45-Jährige sowie seine 47-Jährige Sozia wurden bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt. Die 47-Jährige verstarb später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Bei dem 45-Jährigen besteht weiterhin Lebensgefahr. Der 37-Jährige Pkwfahrer sowie sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die B521 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrerer Stunden voll gesperrt.

C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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