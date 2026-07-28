POL-WAF: Telgte. Aufgrund defektem Rücklicht kontrolliert. Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt
Warendorf (ots)
Am Montag (27.07.2026) um 21.55 Uhr hielten Polizisten in Telgte auf der Westbeverner Straße einen Pkw an, da ein Rücklicht am Fahrzeug defekt war. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Telgters, der am Steuer des Autos saß, stellten die Einsatzkräfte fest das er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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