POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Fahrrad zum Kleinkraftrad umgebaut
Warendorf (ots)
Am Montag (27.07.2026) um 16.40 Uhr fiel Polizisten auf der L 547 zwischen Warendorf-Hoetmar und -Freckenhorst ein Fahrradfahrer auf. Dieser fuhr ohne Tretbewegungen mit einer Geschwindigkeit von circa 40 km/h.
Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest das der Fahrer einen Verbrennungsmotor an das Fahrrad montiert hatte. Dieser war über die Kette mit dem Hinterrad verbunden. Auf der Querstange war ein Benzintank montiert.
Der 70-jährige Warendorfer, der das Gefährt fuhr, hatte dieses weder versichert noch verfügte er über eine Betriebserlaubnis.
Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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