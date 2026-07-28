POL-WAF: Ennigerloh. Bei Verkehrskontrolle unter Drogeneinfluss
Warendorf (ots)
Am Montag (27.07.2026) um 8.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Bürgermeister-Hischmann-Ring in Ennigerloh den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Mannes aus Ennigerloh ergaben sich Hinweise auf einen Konsum vom Betäubungsmitteln. Die Einsatzkräfte ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ennigerloher ein.
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