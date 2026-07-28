POL-WAF: Ennigerloh. Bei Verkehrskontrolle unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Am Montag (27.07.2026) in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr wurde in Beckum an der Hühlstraße eine geparkter 4er BMW an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per ...

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