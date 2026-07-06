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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Diebstahl von Kupferkabeln auf Baustelle - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Bereits am Wochenende vom 28.06.2026 auf den 29.06.2026 sowie erneut im Zeitraum zwischen dem 03.07.2026 und dem 06.07.2026 kam es auf einer Baustelle in der Mainzer Straße in Alzey zu Diebstählen von Kupferkabeln in großer Menge.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Baustellengelände und trennten dort bereits verlegte Kupferkabel mit einem Schneidwerkzeug ab. Anschließend entwendeten sie die Kabel und entfernten sich unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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