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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Einbruch in Keller eines Mehrparteienhauses

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026 wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ein Einbruch in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrparteienhauses in der Neumayerstraße gemeldet.

Die Beamten stellten im Rahmen der Tatortaufnahme fest, dass das Kellerabteil des Anrufers aufgehebelt und daraus ein rotes Mountainbike der Marke Cube entwendet wurde.

Wie der oder die Täter in den Keller gelangen konnten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereits einige Tage zuvor kam es an der gleichen Anschrift zu einem gleichgelagerten Fall.

Die Polizei empfiehlt:

Halten Sie Kellerräum regelmäßig verschlossen und prüfen Sie, wem Sie Einlass in den Hausflur gewähren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/ oder bei der Fachstelle für Prävention des Polizeipräsidiums Mainz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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