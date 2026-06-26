Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Badeunfall an Wormser Badesee

Worms (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden, kam es in einem Wormser Badesee zu einem Badeunfall. Der 35-jährige Wormser war zusammen mit seiner Lebensgefährtin am See, hatte zuvor Alkohol konsumiert und war dann im Wasser in eine Hilflose Lage geraten. Er konnte durch den couragierten Einsatz der Ersthelfer aus dem Wasser gezogen und reanimiert werden. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurden die Reanimationsmaßnahmen fortgeführt und der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Sein Zustand ist stabil jedoch kann bisher keine Aussage darüber getroffen werden in wie weit der 35-Jährige bleibende Schäden davon getragen hat.

Sollten sich Badegäste und vornehmlich Ersthelfer durch das Ereignis belastet fühlen so können sich diese an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (www.ukrlp.de) oder die Polizei Worms wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell