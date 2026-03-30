PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260330.1 Kudensee: Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in Wohnhaus

Kudensee (ots)

Gestern Abend kam es in Kudensee zum Brand eines Einfamilienhauses. Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Gegen 21:15 Uhr brach im Anbau eines Einfamilienhauses im Moorweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das gesamte Wohnhaus über. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften den Brand und löschten das Feuer.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Itzehoe beschlagnahmte den Brandort und führt die Ermittlungen zur Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren