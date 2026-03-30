POL-IZ: 260330.1 Kudensee: Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in Wohnhaus
Kudensee (ots)
Gestern Abend kam es in Kudensee zum Brand eines Einfamilienhauses. Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.
Gegen 21:15 Uhr brach im Anbau eines Einfamilienhauses im Moorweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das gesamte Wohnhaus über. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften den Brand und löschten das Feuer.
Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 250.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Itzehoe beschlagnahmte den Brandort und führt die Ermittlungen zur Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.
Björn Gustke
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell