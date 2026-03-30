Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260330.1 Kudensee: Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in Wohnhaus

Kudensee (ots)

Gestern Abend kam es in Kudensee zum Brand eines Einfamilienhauses. Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude auf. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Gegen 21:15 Uhr brach im Anbau eines Einfamilienhauses im Moorweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das gesamte Wohnhaus über. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften den Brand und löschten das Feuer.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Itzehoe beschlagnahmte den Brandort und führt die Ermittlungen zur Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell