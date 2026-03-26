Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260326.2 Burg: Beschilderung von Rundweg beschädigt, Verkehrszeichen entwendet

Burg (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte in Burg mehrere Schilder eines Rundwanderwegs beschädigt. Ebenfalls am Dienstag verschwand in derselben Ortschaft ein Verkehrszeichen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:50 Uhr beschädigten unbekannte Personen in einem Waldstück zwischen der Bahnhofstraße und der Waldstraße mehrere Schilder eines ausgeschilderten Rundwanderwegs. Nach ersten Erkenntnissen entstand dabei ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei in Burg ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Ebenfalls am Dienstag entwendeten Unbekannte in der Straße Unterm Cleve das Verkehrszeichen 274-30 "Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h". Eine konkrete Tatzeit liegt bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Diebstahls.

Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Die Polizei in Burg sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04825 7799880 entgegen.

Björn Gustke

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