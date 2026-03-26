Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260326.1 Itzehoe: Kriminalpolizei ermittelt nach mutmaßlichem Raubdelikt

Itzehoe (ots)

Gestern Abend kam es in Itzehoe vor einer Lokalität zu einem tätlichen Angriff auf einen 37 Jahre alten Mann. Einsatzkräfte nahmen im Nahbereich einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen eines Raubdelikts und sucht Zeugen.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Itzehoe erhielten am gestrigen Abend um 22:05 Uhr den Einsatz zu einer gemeldeten Schlägerei in der Straße Holzkamp. Vor Ort trafen sie auf einen 37-jährigen Itzehoer.

Nach ersten Ermittlungen sprach ein Mann den 37-Jährigen vor einer Lokalität an und griff ihn kurz darauf an. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Angreifer flüchtete. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, benötigte vor Ort jedoch keine ärztliche Behandlung. Zudem stellte er fest, dass seine Kette fehlte.

Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte im Nahbereich auf einen 36-jährigen Itzehoer, auf den die Personenbeschreibung passte. Die Beamten nahmen den deutschen Tatverdächtigen vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung kam der Beschuldigte zunächst wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt gegen den 36-Jährigen wegen eines Raubdelikts und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

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