Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260323.3 Marne: Heizungsanlage gerät in Brand

Marne (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in Marne zu einem Brand in einem Gartenbaubetrieb. Eine Heizungsanlage fing Feuer, die Flammen griffen auf ein Heizungsgebäude über. Menschen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Gegen 01:51 Uhr bemerkten Zeugen den Brand in der Süderstraße und alarmierten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst eine Heizungsanlage in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das dazugehörige Heizungsgebäude über.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gewächshäuser und weitere Gebäude.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen.

Björn Gustke

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