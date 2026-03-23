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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260323.2 Wrohm: Nach Wohnungsbrand stoßen Einsatzkräfte auf Cannabisplantage

Wrohm (ots)

Am Sonntag kam es in Wrohm zu einem Brand in einer Wohnung. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden. In den betroffenen Räumen entdeckten Einsatzkräfte zudem eine Cannabisplantage.

Gegen 11:30 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte in die Straße Altenfähre aus, nachdem in einer Erdgeschosswohnung eines Gebäudes ein Brand ausgebrochen war. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer schnell und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Wohnräume des Hauses.

Nach Abschluss aller Maßnahmen blieben die übrigen Wohnungen weiter nutzbar. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen dürften eine unsachgemäße Elektroinstallation den Brand verursacht haben. Die Polizei ermittelt deshalb gegen den 46-jährigen deutschen Bewohner der betroffenen Wohnung wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

In der brandbetroffenen und stark verrußten Wohnung fanden die Einsatzkräfte außerdem eine Cannabisplantage mit mehr als drei blühenden weiblichen Cannabispflanzen und damit oberhalb der gesetzlich zulässigen Grenze. Da die Räume nur unter Schutzausrüstung betreten werden konnten, barg das Technische Hilfswerk die Pflanzen. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte sie.

Zusätzlich ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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