Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260324.2 Heide: Urkundenfälschung und Pflichtversicherungsverstoß - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Am Abend des 18. Februar 2026 stellte eine bislang unbekannte Person in Heide auf einem Parkplatz ein Fahrzeug mit laufendem Motor ab. Der Seat war mit falschen Kennzeichen versehen und nicht versichert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Rahmen einer Streifenfahrt entdeckten Beamte gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Husumer Straße einen schwarzen Seat Arosa. Der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss, der Motor lief. Eine verantwortliche Person befand sich nicht vor Ort und erschien auch nach längerem Warten nicht.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt waren und nicht zu dem Fahrzeug gehörten.

Wem das Fahrzeug gehört und wer es dort abgestellt hat, ist bislang unklar. Die Polizei bittet daher um Hinweise zu der Person, die den Wagen auf dem Parkplatz abgestellt hat, unter der Telefonnummer 0481 / 940.

Merle Neufeld

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