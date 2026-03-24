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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260324.1 Norddeich: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht!

POL-IZ: 260324.1 Norddeich: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht!
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Norddeich (ots)

Vermutlich in der Nacht auf den 22. März 2026 hat ein bislang Unbekannter unerlaubt Abfälle in Norddeich entsorgt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Spaziergänger meldeten die illegale Müllablagerung am Montag einem Verantwortlichen. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit in der Deichstraße stellte dieser insgesamt 16 Altreifen sowie Teppichreste und Reste von PVC-Bodenbelägen fest. Die Abfälle lagen abseits der Straße an einem angrenzenden Feld und wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand im Verlauf des vergangenen Wochenendes dort abgelegt.

Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeibezirksrevier in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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