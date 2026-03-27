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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260327.1 Hohenaspe: Zwei Männer nach Diebstahl von Buntmetallen vorläufig festgenommen

Hohenaspe (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Polizeikräfte in Hohenaspe zwei Männer beim Diebstahl von Kupfer beobachtet und vorläufig festgenommen. Die Polizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zivile Einsatzkräfte beobachteten in der vergangenen Nacht gegen 01:10 Uhr in der Straße Burgviert zwei Männer, die sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände verschafften. Nach ersten Ermittlungen entwendeten sie dort Buntmetalle im Wert von etwa 500 Euro und luden diese in einen mitgeführten Transporter.

Anschließend verließen die Tatverdächtigen das Gelände mit dem Fahrzeug. Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten den Transporter kurze Zeit später und nahmen die beiden Männer im Alter von 52 und 45 Jahren vorläufig fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um bulgarische Staatsangehörige.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 45 Jahre alte Fahrer des Transporters keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen beide Männer wieder auf freien Fuß. Die Polizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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