Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260327.2 Brunsbüttel: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Überfall auf Spielhalle

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Brunsbüttel zu einem versuchten Raubdelikt in einer Spielhalle. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Angestellte blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen betrat gegen 03:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in der Koogstraße und forderte die Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Zwischen beiden Personen kam es zu einem kurzen Gerangel. Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er sprach Deutsch ohne Dialekt. Zur Tatzeit trug er eine Maskierung, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Brust, eine dunkle Hose sowie schwarze Schuhe mit blauen Schnürsenkeln.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen wegen eines versuchten Raubdelikts und sucht Zeugen. Wer in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonst Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich unter 0481 940 bei den Ermittlern melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell