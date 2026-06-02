Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Verkehrsunfallflucht in Höhe einer Schule - Fahrer stellt sich

Duisburg (ots)

Zeugen verständigten am Montag (1. Juni, 12:10 Uhr) die Polizei, weil ein silberner Ford Focus in Höhe einer Grundschule am Hochfelder Markt rasant fuhr, zwei parkende Autos beschädigte und die Flucht kurzfristig auch über einen Gehweg, dann über die Fröbelstraße in Richtung eines Krankenhauses ergriff.

Verletzt wurde niemand - Zum Unfallzeitpunkt sollen sich zahlreiche Personen im Bereich der Grundschule befunden haben.

Polizisten nahmen vor Ort die Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Ford Transit Custom sowie eines VW Tiguan auf. Das Verkehrskommissariat 22 nahm infolge dessen die Ermittlungen auf.

Um 19:30 Uhr erschien ein 46-jähriger Frankfurter beim zentralen Anzeigendienst der Polizeiwache Präsidium und stellte sich, weil er einen Verkehrsunfall versucht haben soll. Der aufnehmende Polizist stellte an seinem Ford Focus Beschädigungen fest. Die Angaben des mutmaßlichen Unfallfahrers decken sich mit den bisherigen Ermittlungen, die weiterhin andauern.

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