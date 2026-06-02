Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Brand im Mehrfamilienhaus

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (1. Juni, 12:45 Uhr) brannte es in einer Obergeschosswohnung am Sternbuschweg. Während die Feuerwehr die Flammen löschte, sperrten Polizisten die Straße. Für die Dauer der Löscharbeiten war auch der öffentliche Personen- und Nahverkehr betroffen und eingeschränkt.

Eine Anwohnerin schilderte den Beamten, dass ein Mann an den Türen klopfte und klingelte und die Hausbewohner warnte, weil es brannte. Verletzt wurde niemand. Ein Vertreter der Hausverwaltung erschien am Einsatzort.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die weiterhin andauern.

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