PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erfolgreich +++ Werkzeug aus Fahrzeug entwendet +++ Fahrzeug bei Mülltonnenbrand beschädigt

Hofheim (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erfolgreich,

Kelkheim, Hornauer Straße, Dienstag, 24.03.2026, 09:30 Uhr bis 13:20 Uhr

(jk)Am Dienstag waren falsche Polizeibeamte in Kelkheim erfolgreich. Eine Seniorin an der Hornauer Straße wurde gegen 09:30 Uhr von Unbekannten telefonisch kontaktiert. Die Betrüger täuschten vor, dass es in der Nähe zu einem Überfall gekommen sei. Bei einem Täter habe man eine Liste gefunden, auf der stehe, dass die Angerufene Bargeld und Gold Zuhause habe. Zur Sicherheit müsse man dies abholen. Die Übergabe von Goldmünzen im Wert von etwa 1000 Euro erfolgte gegen 13:20 Uhr im Haus der Kelkheimerin. Der männliche Abholer wird als etwa 165-170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, mit schlanker Statur und "südländischem" Aussehen beschrieben. Der Mann trug eine dunkle Jacke mit Kapuze über dem Kopf und flüchtete in Richtung Rotlintallee. Die gleiche Betrugsmasche wurde noch bei zwei weiteren Senioren in Kelkheim versucht. Hier waren die Täter glücklicherweise nicht erfolgreich. Sollte Ihnen in der Hornauer Straße am Vormittag oder Mittag etwas Verdächtiges aufgefallen sein, dass in Zusammenhang mit dem Betrug stehen könnte, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer 06195/6749-0 mit der Polizeistation Kelkheim in Verbindung.

2. Werkzeug aus Fahrzeug entwendet,

Hattersheim-Eddersheim, Ankerstraße, Freitag, 20.03.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag 24.03.2026, 17:30 Uhr

(jk)Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Dienstag in Hattersheim-Eddersheim ein Fahrzeug aufgebrochen Werkzeug entwendet. Der grüne Mercedes Sprinter einer Firma stand auf einem Parkplatz in der Ankerstraße. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten eine Kettensäge und ein Laubgebläse. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196/2073-0 zu melden.

3. Fahrzeug bei Mülltonnenbrand beschädigt, Hofheim, Hermann-Friesen-Straße, Dienstag, 24.03.2026, 23:44 Uhr

(jk)In Hofheim brannten in der Nacht des Dienstags mehrere Mülltonnen. In der Hermann-Friesen-Straße wurden gegen 23:44 Uhr zwei Papiermülltonnen durch unbekannte Täter angezündet. Das Feuer griff auf weitere Mülltonnen über und beschädigte zudem ein in der Nähe stehendes Fahrzeug. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

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