PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trickdiebstahl durch Wechseltrick +++ Einbruch in Wohnhaus scheitert

Limburg (ots)

1. Trickdiebstahl durch Wechseltrick,

Limburg a. d. Lahn, Westerwaldstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 12:30 Uhr

(kq)Am Mittwochmittag ist eine Frau in der Westerwaldstraße in Limburg durch einen Trickdieb bestohlen worden.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Geschädigte von einem unbekannten Mann angesprochen und unter dem Vorwand, einen Euro gewechselt haben zu wollen, in ein Gespräch verwickelt. Während die Frau in ihrer Kleingeldbörse nach Münzgeld suchte, entwendete der Täter unbemerkt 600 Euro aus ihrer Brieftasche.

Anschließend entfernte sich der Mann.

Der Täter wurde als etwa 35 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild", dunkle Haare sowie mehrere Zahnlücken gehabt. Bekleidet sei er mit einem weißen Leinenhemd gewesen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 91400 zu melden.

Seien sie daher misstrauisch, wenn sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen auch oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an oder in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

2. Einbruch in Wohnhaus scheitert,

Bad Camberg, Paul-Ehrlich-Straße, Mittwoch, 01.07.2026, 14:20 Uhr

(kq)Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Paul-Ehrlich-Straße in Bad Camberg einzubrechen.

Gegen 14:20 Uhr klingelte der Mann zunächst an der Haustür des Wohnhauses. Anschließend versuchte er mehrfach, die Tür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus und bemerkte den Täter.

Nachdem der Einbruchsversuch misslungen war, entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Röntgenstraße.

Der Täter wurde als männlich und von kräftiger Statur beschrieben. Er habe ein braunes T-Shirt sowie eine weiße Kappe getragen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 91400 zu melden.

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